Жителя Иркутска отправили в психлечебницу за попытку убить сотрудниц поликлиники

Ленинский районный суд Иркутска постановил направить на принудительное лечение 59-летнего местного жителя, который в июле с ножом напал на двух сотрудниц поликлиники. Мужчину обвиняли по статье о покушении на убийство двух человек (по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

3 июля мужчина с двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками пришел в поликлинику №8. Там он прошел в кабинет заместителя главного врача, распылил содержимое баллончика и нанес медику ножом «не менее пяти ударов в область головы, руки и шеи». Не менее трех ударов ножом получила секретарь (видео с камеры наблюдения в поликлинике публиковал СКР). Сотрудники поликлиники вместе с пациентами смогли запереть нападавшего в одном из кабинетов. Пострадавших женщин удалось спасти «в связи с оказанием им своевременной медицинской помощи», отмечали в прокуратуре.

Позже выяснилось, что нападавший Алексей Блинников состоит на учете в психдиспансере и имеет инвалидность. На протяжении нескольких лет он посещал поликлинику, постоянно требовал те или иные виды медпомощи, но был недоволен результатом. Претензии вызывали и назначения медпрепаратов. Мужчина регулярно ходил на приемы в надзорные органы, писал жалобы, подавал иски в суд, а около года назад дошло до открытых угроз убийством.

Пресс-служба регионального управления СКР отметила, что фигуранту дела провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он признан невменяемым. С учетом этого заключения суд постановил поместить его на принудительное лечение «в стационарных условиях с интенсивным наблюдением».

Влад Никифоров