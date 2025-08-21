В Нижегородской области возбуждено первое уголовное дело о дропперстве

Сотрудники полиции возбудили первое в Нижегородской области уголовное дело о дропперстве (ч. 5 ст. 187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей). Подозреваемым по нему проходит 18-летний житель поселка Тоншаево.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По версии полиции, он убедил свою 16-летнюю знакомую предоставить ему логин и пароль от ее электронного средства платежа. После этого подозреваемый три дня через счет своей знакомой переводил сообщникам похищенные у граждан деньги. Он получал за свои услуги 1 % от прошедших по счету средств.

В полиции напомнили, что с 5 июля 2025 года вступили в силу изменения в УК РФ, по которым лицо, предоставляющее свои банковские карты и реквизиты для незаконных финансовых операций (дропперство) может быть привлечено к уголовной ответственности.

Андрей Репин