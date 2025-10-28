Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На жителя Омска возбудили дело за оправдание атак украинских БПЛА на Москву

Уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, наказание по ней — от пяти до семи лет лишения свободы) возбуждено в отношении 28-летнего жителя Омска. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, омич размещал в личном аккаунте комментарии, оправдывающие массированные атаки украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Москве и Ростовской области. Подозреваемого задержали. По месту его жительства силовики провели обыск, изъяв средства связи.

Как сообщалось ранее, ФСБ задержала в Омске сторонника украинских террористических организаций.

Илья Николаев

