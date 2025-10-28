АО «Татавтодор» выделит 90 млн рублей на обслуживание спецтехники

АО «Татавтодор» выделит на техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительной и специализированной техники 90 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В перечень работ входят слесарные, сварочные, токарные, электромонтажные и диагностические операции, а также ремонт гидравлических и пневматических систем. Предусмотрено проведение восстановительных работ, мойка шасси и выезд специалистов на территорию заказчика. В стоимость контракта также включены запасные части и расходные материалы.

Работы будут выполняться до 31 декабря 2027 года на сервисных пунктах исполнителя, расположенных в Казани и Набережных Челнах либо в пределах 10 километров от границ этих городов.

АО «Татавтодор» — предприятие дорожной отрасли Татарстана. Компания занимается строительством, ремонтом и эксплуатацией автомагистралей республики.

Ранее сообщалось, что «Татавтодор» выделит на ремонт и обслуживание техники 70 млн руб.

Анна Кайдалова