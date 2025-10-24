«Татавтодор» выделит 70 млн рублей на ремонт и обслуживание техники

Акционерное общество «Татавтодор» выделит 70 млн руб. на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной и прицепной техники. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

Средства будут направлены на сервисное обслуживание, слесарные и электротехнические работы, агрегатный ремонт, а также ремонт прицепной техники. Помимо этого, в перечень входят малярные и жестяные работы для восстановления кузовных элементов, выездная диагностика, а также регулярная мойка тралов, тягачей и самосвалов. Участники закупки должны иметь право на ремонт и техническое обслуживание техники «Volvo» и агрегатов «ZF».

Договор действует до 31 декабря 2026 года.

«Татавтодор» обеспечивает строительство, ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог, охватывая около двух третей территории Татарстана.

Анна Кайдалова