Машинист пострадал в результате поджога тепловоза на станции Ораниенбаум-1

В результате поджога тепловоза на станции Ораниенбаум-1 пострадал машинист, возбуждено дело по ст. 205 УК РФ (теракт). Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел накануне вечером. Молодой человек бросил в открытую дверь стоявшего на запасном пути тепловоза канистру с горючей жидкостью. Поездной бригаде удалось локализовать возгорание до прибытия экстренных служб. Борясь с огнем, 50-летний машинист получил ожог кисти, он госпитализирован.

По информации источника издания, подозреваемый уже задержан. Им оказался 22-летний уроженец Калининграда, проживающий в деревне Терпилицы Волосовского района Ленобласти. Предварительно, он стал жертвой мошенников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржца осудили на 11 лет за поджог поста секционирования на станции Рыбацкое.

Артемий Чулков