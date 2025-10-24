Петербуржца осудили на 11 лет за поджог поста секционирования на станции Рыбацкое

Первый Западный окружной военный суд признал Петра Пустового виновным в поджоге поста секционирования железнодорожной станции Рыбацкое. За совершение преступления ему дали 11 лет, сообщили в объединенной пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Житель Северной столицы поздним вечером 29 ноября поджег пост секционирования, который входит в транспортную инфраструктуру и влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование станции. После совершения преступления Петр Пустовой скрылся.

В отношении злоумышленника тогда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Сторона защиты при избрании меры пресечения уверяла, что преступление было совершено под влиянием обмана. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшихся восьми лет в ИК строгого режима.

Татьяна Титаева