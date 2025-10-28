В Мелеузе экс-инспектора колонии осудили на 11,5 года лишения свободы за взятки

Мелеузовский городской суд вынес приговор бывшему младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 7 УФСИН по Башкирии. Его признали виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), двух эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорили к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима и 1 млн руб. штрафа.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2023 году фигурант уголовного дела, по версии следствия, получил от трех осужденных взятки на сумму более 110 тыс. руб. за неоднократный пронос мобильных телефонов и аксессуаров к ним, продуктов питания и других предметов, запрещенных на территории колонии. Во время попытки пронести на территорию колонии наркотики его остановили сотрудники отдела собственной безопасности Управления ФСИН.

Взяткодателям вынесли обвинительные приговоры.

Кроме лишения свободы и штрафа, суд на 2,5 года назначил обвиняемому запрет работать в полиции, конфисковал сумму дохода, полученного преступным путем, а также лишил бывшего сотрудника исправительной системы звания прапорщика внутренней службы.

Майя Иванова