На выходных ВСУ атаковали все регионы Черноземья; есть погибшие и раненые

За прошедшие выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, в том числе с помощью беспилотников. По данным Минобороны, всего над макрорегионом сбили 102 БПЛА: 63 над Белгородской областью, 14 — над Курской, 12 — над Воронежской, семь — над Орловской, четыре — над Тамбовской, два — над Липецкой.

Из сообщений местных властей следует, что в результате ударов один человек погиб и 23 пострадали. Все жертвы были установлены в Белгородской области. Также в регионе, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, разрушения получили 51 жилой объект и 59 транспортных средств. По области выпустили как минимум 37 боеприпасов и 198 дронов.

В Курской области в ночь с 26 на 27 октября был атакован БПЛА город Рыльск. По словам главы региона Александра Хинштейна, из-за этого горели хозпостройки у частного дома рядом с подстанцией. Пострадавших нет.

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, прошлой ночью из-за атак семи беспилотников было повреждено нежилое здание хозяйственного назначения. Раненых нет.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атак БПЛА на выходных последствий не установлено. Власти Липецкой и Тамбовской областей не прокомментировали удары ВСУ.

На прошлых выходных в результате обстрелов Черноземья три мирных жителя погибли и 15 пострадали.

Алина Морозова