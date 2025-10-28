Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина получила Орден Почета

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога вручил председателю законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной Орден Почета. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, сообщил полпред в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога и Людмила Бабушкина

«Заслуженная награда человеку, который на протяжении многих лет возглавляет парламент региона и вносит весомый вклад в развитие Среднего Урала. Законотворческая деятельность — это труд, от которого зависит благополучие миллионов жителей региона. За каждым принятым депутатами правовым актом стоят человеческие судьбы»,— сказал Артем Жога. Он также поблагодарил госпожу Бабушкину за поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) — она несколько раз ездила на Донбасс и на передовую, также она сотрудничает с депутатами из Донецка и Луганска.

Напомним, президент подписал указ о награждении Людмилы Бабушкиной в июле: Орден Почета был вручен за трудовые успехи и долгую добросовестную работу.

Ирина Пичурина