В Кемерове с рельсов сошли три вагона

Рядом с железнодорожной станцией Правотомск в Кемерове при проведении маневровых работ допущен сход трех вагонов, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным правоохранительного ведомства, вследствие ЧП задержек в движении не произошло. Пострадавших нет.

Размер ущерба устанавливается.

Как писал «Ъ-Сибирь», Новокузнецкая транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода с пути подвижного состава на станции Курган Южно-Уральской железной дороги в июле 2025 года.

Михаил Кичанов