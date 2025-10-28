Мэр Ярославля прокомментировал рост имущественных налогов

Рост налога на имущество физических лиц в Ярославле произойдет в рамках действующего законодательства, ставки налога будут одинаковыми во всем регионе. Об этом мэр Артем Молчанов сказал в ходе открытого совещания в мэрии 28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ставки налогов изменятся с 0,1-0,2% для большинства категорий до 0,3%.

«Что очень важно, Налоговый кодекс обозначает гарантии для жителей, для физических лиц и предусматривает, что рост налоговой нагрузки не может превышать 10%. Поэтому вне зависимости от того, какая будет установлена ставка, для каждого конкретного человека рост не может превысить 10% к предыдущему году»,— сказал господин Молчанов.

Принять новые ставки налога планируется на заседании муниципалитета Ярославля 29 октября.

Антон Голицын