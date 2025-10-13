Стало известно, как изменится налог на имущество физлиц в Ярославле

Ставка налога на имущество физических лиц в Ярославле составит 0,3%, сообщили в правительстве региона. При этом рост будет постепенным. Сейчас ставка для большинства категорий, по данным сайта ФНС России nalog.gov.ru, — 0,1—0,2%.

Ярославль

Фото: Зоя Голицына

Фото: Зоя Голицына

Наиболее существенное повышение коснется жилых домов и жилых помещений с кадастровой стоимостью до 2 млн руб. Сейчас налог за них начисляется по ставке 0,1%. Налог для собственников этих объектов вырастет в три раза. Такую стоимость имеет большинство 1 и 2-комнатных квартир в Ярославле.

Квартиры и дома с кадастровой стоимостью от 2 до 5 млн руб. облагаются по ставке 0,15%, рост налога для них будет двукратным. Объекты стоимостью свыше 5 млн руб. в настоящий момент имеют ставку 0,2% — налог увеличится в 1,5 раза.

Повышение будет постепенным, сообщили в правительстве Ярославской области. «В соответствии с законодательством ежегодный рост налогов на землю и имущество физических лиц не должен превышать 10% в сравнении с суммой за прошлый год», — рассказали в правительстве региона.

Помимо Ярославля ставка налога на имущество изменится также в Переславль-Залесском округе. Сейчас в самом городе Переславле действует максимальная ставка 0,3%, а в других населенных пунктах округа — 0,1% (данные nalog.gov.ru). Все остальные округа региона уже платят по максимальной ставке в 0,3%.

Ставки налога на имущество физических лиц в Ярославле определяет муниципалитет. В настоящий момент действуют ставки, установленные решением органа в 2014 году. Пока что документ о проекте изменения решения не появился на сайте представительного органа.

Ставка земельного налога для физических лиц изменится только в Охотинском и Приволжском поселениях Мышкинского округа, а также Глебовском сельском поселении Рыбинского округа. В остальных уже введены максимальные значения, предусмотренные Налоговым кодексом.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о предстоящем повышении ставок сообщил губернатор Михаил Евраев. Дополнительные поступления от роста налогов будут направлены на реализацию социальных программ.

Антон Голицын