КНИТУ-КАИ закупит демонстрационные комплексы на 150 млн рублей

На изготовление и поставку 21 демонстрационного комплекса для Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева—КАИ выделят 150 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, речь идет о разработке, изготовлении и поставке многоэлементных демонстрационных комплексов, предназначенных для визуальной демонстрации информации с возможностью интерактивного взаимодействия. Комплексы будут включать мультимедийные элементы, инфографику, архивные фото- и видеоматериалы, а также 2D- и 3D-анимацию.

Самый дорогой комплекс оценивается в 11,1 млн руб., самый дешевый — в 4 млн руб. Финансирование предусмотрено за счет субсидии на иные цели. Работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования планируется завершить до 20 января 2026 года. Первые комплексы должны быть поставлены до 16 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что на развитие исследований в КНИТУ-КАИ выделят 100 млн руб.

Анна Кайдалова