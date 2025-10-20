На развитие исследований в КНИТУ-КАИ выделят 100 млн рублей

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении гранта на поддержку программы развития КНИТУ имени А.Н.Туполева — КАИ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Грант учрежден в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет—2030». Средства объемом 100 млн руб. из бюджета республики будут направлены на исследования в аэрокосмической, транспортной, фотонной и квантовой сферах, создание новых суверенных технологических линий и развитие образовательных программ.

Утвердить порядок предоставления гранта, организовать финансирование и контролировать его целевое использование поручено Кабмину Татарстана.

Анна Кайдалова