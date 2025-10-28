Air Arabia запустила рейсы из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму

Авиакомпания Air Arabia начала перелеты из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму — самый северный эмират ОАЭ, сообщили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Первый рейс самолетом Airbus A320 с более чем 170 туристами на борту вылетел в ОАЭ 28 октября.

В рамках осенне-зимнего расписания Air Arabia будет выполнять рейсы в этот эмират каждую неделю по вторникам. Рас-эль-Хайма, известная своей богатой историей, насчитывающей более 7 тыс. лет, природой и археологическими памятниками, привлекательна для туристов: одной из главных достопримечательностей эмирата является гора Джебель Джейс — самая высокая в ОАЭ.

Напомним, аэропорт Кольцово с 26 октября перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 29 марта 2026 года. В новом сезоне 32 авиаперевозчика будут выполнять регулярные и чартерные рейсы по 87 направлениям, среди новых, помимо Рас-эль-Хаймы — вьетнамские курорты Нячанг и Фукуок.

Ирина Пичурина