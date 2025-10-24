Аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание по 87 направлениям

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге с 26 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 29 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе аэропорта. В новом сезоне 32 авиаперевозчика будут выполнять регулярные и чартерные рейсы по 87 направлениям.

Внутри России для путешественников будет доступно 55 направлений. По сравнению с прошлой зимой сеть маршрутов пополнится рейсами Екатеринбург – Абакан и Екатеринбург – Мурманск, которые будет выполнять авиакомпания Red Wings. На направлении Екатеринбург – Краснодар будут летать «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Авиаперевозчики увеличат частоту рейсов в Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Томск, Казань и другие города.

Международные рейсы будут осуществляться по 32 направлениям. Новыми станут Рас-эль-Хайма (ОАЭ) и вьетнамские курорты Нячанг и Фукуок. При этом традиционно высокий спрос ожидается на перелеты в Анталью, Тбилиси, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Баку и Самарканд.

Новыми перевозчиками в осенне-зимнем сезоне станут Red Sea Airlines (в Шарм-эль-Шейх) и FLYONE ARMENIA (в Ереван). В аэропорту отмечают, что отличительной чертой зимней навигации станет использование авиакомпаниями широкофюзеляжных самолетов, таких как Airbus А-330-200/300 и Boeing 777-200/300, способных вместить до 550 пассажиров.

Полина Бабинцева