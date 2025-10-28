В Красноярске вновь задержан глава «Монолитхолдинга»

Правоохранители вновь задержали главу строительной компании «Монолитхолдинг» Разима Абасова по подозрению в незаконном обороте средств платежей, сообщили «Ъ-Сибирь» источники. Также задержаны жена предпринимателя и его бизнес-партнер.

Фото: Константин Ушаков, Коммерсантъ Разим Абасов

В прошлый раз Разима Абасова силовики задержали 9 октября. На следующий день Железнодорожный райсуд Красноярска избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий на период следствия и судебных разбирательств.

В отношении застройщика тогда было возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия, с 2019-го по 2022 год гендиректор фирмы изготовил подложные документы, которые создавали видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными организациями. Затем, считают правоохранители, Разим Абасов включил в декларации недостоверные данные о примененных налоговых вычетах и взаимоотношениях с этими организациями. Таким образом, он занизил объем налогов на добавленную стоимость и прибыль организации на общую сумму более 260 млн руб.

Александра Стрелкова