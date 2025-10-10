Экс-глава «Монолитхолдинга» задержан в Красноярске за уклонение от налогов

В Красноярске задержаны гендиректор строительной компании и его партнер. В зависимости от роли в отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об экс-главе компании «Монолитхолдинг» Разиме Абасове и его коммерческом партнере Василии Прохоренко.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019-го по 2022 год генеральный директор фирмы изготовил подложные документы, которые создавали видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными организациями. Затем, считают правоохранители, Разим Абасов включил в декларации недостоверные данные о примененных налоговых вычетах и взаимоотношениях с этими организациями. Таким образом, он занизил объем налогов на добавленную стоимость и прибыль организации на общую сумму более 260 млн руб.

Кроме того, 13 мая этого года фигуранты дела предоставили ложные поручения, по которым незаконно были переведены деньги на расчетные счета подконтрольных им организаций за якобы оказанные услуги на 10 млн руб.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю.

Александра Стрелкова