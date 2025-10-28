РАН: NASA закрыло данные об астероиде, который мог пролететь рядом с Землей

NASA закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6, который 28 октября должен был пройти рядом с Землей, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Российские ученые допустили наличие связи этого события с появлением в московском небе яркого объекта, который можно было наблюдать вчера.

Астероид, размер которого оценивали в 2 м, по расчетам NASA должен был пройти на расстоянии около 150 тыс. км от Земли. По данным РАН, «с большой вероятностью» этот объект «может рассматриваться в его возможной связи с событиями в центральной России» 27 октября. «Причины закрытия сведений в каталоге, а также то, насколько данная практика, вообще, распространена, на данный момент не ясны»,— сказано в пресс-релизе лаборатории.

В ИКИ РАН добавили, что под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а спутник DRO-B. Это китайский космический аппарат, который не смогли вывести на окололунную орбиту в 2024 году, после чего «спутник оказался на не вполне определенной траектории». «Есть информация, что в марте этого года данный аппарат был переведен Китаем на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть направленную с востока на запад,— уточнили в лаборатории. — Что совпадает с направлением движения наблюдавшегося вчера болида».

27 октября в соцсетях появились видео, на которых запечатлен пролет яркого болида над Москвой и Подмосковьем. Ученые говорили, что, скорее всего, это был фрагмент космического мусора.