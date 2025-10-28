Столтенберг рассказал, как в начале 2022 года отказался помочь Зеленскому

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью датскому телеканалу TV2 заявил, что в начале 2022 года отказал президенту Украины в помощи. Экс-генсек утверждает, что Владимир Зеленский умолял его о закрыть воздушное пространство над Украиной, но тогдашний глава Альянса счел это слишком рискованным.

Бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг

Фото: NTB / Stian Lysberg Solum / Reuters Бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг

Фото: NTB / Stian Lysberg Solum / Reuters

«Когда российские войска были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство... Я объяснил, что в таком случае НАТО нужно было бы ликвидировать все российские системы ПВО. Мы не смогли бы летать там, где российские ракеты могут запускать по самолетам НАТО. И нам бы тоже пришлось сбивать российские самолеты», — заявил господин Столтенберг.

По его словам, было «больно» отказывать в помощи, несмотря на понимание всей тяжести ситуации и ожидание того, что «Киев падет за несколько дней».

В своих мемуарах Йенс Столтенберг писал, что за годы работы у него сложилось впечатление о Владимире Путине как о трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке. По словам экс-генсека, их беседы проходили в приятной атмосфере, российский президент всегда был хорошо подготовлен к разговору.