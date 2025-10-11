Экс-генсек НАТО Столтенберг рассказал в мемуарах о беседах с Путиным и Лавровым

Генеральный секретарь НАТО в 2014-2024 годах Йенс Столтенберг выпустил мемуары «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War). В книге господин Столтенберг рассказал о своей работе во главе альянса, в частности, о беседах с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Отрывки из мемуаров изучил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NTB / Fredrik Varfjell / Reuters Фото: NTB / Fredrik Varfjell / Reuters

По словам господина Столтенберга, за долгие годы у него сложилось впечатление, что Владимир Путин — трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек. Обычно беседы политиков проходили в приятной атмосфере, и господин Путин всегда был хорошо подготовлен к повестке встречи. Он стремился донести, что Россия соблюдает все договоренности и с ней можно сотрудничать.

На праздновании двадцатилетия сотрудничества в Баренцевом море в 2013 году Йенс Столтенберг пообщался с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост премьер-министра России. Господин Медведев сказал генсеку НАТО, что в Москве не боятся тогдашних президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. «Но из истории мы знаем, что по крайней мере раз в столетие появляется сумасшедший с Запада, который хочет завоевать Россию… Не будем забывать, что это столетие только начинается»,— говорил тогда Дмитрий Медведев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показался господину Столтенбергу человеком, «способным выдержать любые физические испытания». Экс-генсек альянса уточнил, что «Лавров — это особое сочетание элегантного дипломата и грубияна».

Европейский политик также рассказал, что его и замглавы МИД РФ Александра Грушко объединяют общие воспоминания о детстве, проведенном в Осло. Они оба родились в больнице Красного Креста в районе Фрогнер, а их отцы были знакомы.