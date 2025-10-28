На Сахалине восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута

Электроснабжение потребителей в центре и на юге Сахалинской области полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго». В компании отметили, что «нештатная ситуация возникла сегодня около 8:00 утра (по местному времени. — "Ъ")».

«Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — сказано в сообщении.

Губернатор Валерий Лимаренко ранее сообщил, что причиной аварии стал обрыв грозотросса на ЛЭП, соединяющей ключевые подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская».