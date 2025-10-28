Юг и центральная часть Сахалина остались без электроэнергии

На Сахалине из-за аварийного отключения электроэнергии утром 28 октября южные и центральные районы, включая часть Южно-Сахалинска, остались без света. «Сахалинэнерго» сообщило, что произошло разделение энергосистемы острова на южную и северную части, а Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 была разгружена. Энергетики устраняют неисправность.

По информации регионального правительства, южные районы Сахалина, Поронайский район и большая часть Южно-Сахалинска остаются без электричества.

Губернатор области Валерий Лимаренко сообщил, что к нештатной ситуации привел обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы.