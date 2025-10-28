Илон Маск запустил альтернативу «Википедии»

Американский бизнесмен Илон Маск запустил свой аналог энциклопедии «Википедия» — «Грокипедию» (Grokipedia). По данным Business Insider, в новой библиотеке на момент запуска насчитывалось 885 279 статей, тогда как в «Википедии» — более 8 млн.

Сейчас «Грокипедия» работает в версии 0.1. На главной странице отображается только строка поиска, куда пользователю предлагается ввести свой запрос. Господин Маск утверждал, что его сайт является «менее предвзятой альтернативой» «Википедии», однако на деле библиотека «менее прозрачна в своей работе», отмечает The Washington Post.

«Грокипедия» работает на базе Grok AI, собственного чат-бота Илона Маска. Модель чат-бота Grok запустили в ноябре 2023 года, он был сразу интегрирован в соцсеть X, которая принадлежит предпринимателю. В феврале 2025-го компания xAI Илона Маска представила новое поколение своих языковых моделей Grok 3.