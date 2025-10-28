Премьер Японии выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила выдвинуть президента США Дональда Трампа кандидатом на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, госпожа Такаити лично рассказала господину Трампу о своем намерении во время встречи в Токио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kiyoshi Ota / Pool / Reuters Фото: Kiyoshi Ota / Pool / Reuters

«За столь короткий промежуток времени в мире стало больше мира», — заявила журналистам сама Санаэ Такаити во вторник (цитата по Reuters).

Накануне премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщил, что страна номинирует президента США на премию за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом. О намерении рекомендовать кандидатуру господина Трампа на соискание премии ранее также заявляли власти Пакистана после урегулирования конфликта с Индией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в середине октября заявлял, что получение Дональдом Трампом Нобелевской премии мира — это только вопрос времени.

21 октября фонд Ричарда Никсона вручил действующему президенту США премию «Архитектор мира» за 2025-2026 годы.