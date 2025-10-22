Трамп получил премию «Архитектор мира»

Фонд Ричарда Никсона вручил Дональду Трампу премию «Архитектор мира» за 2025-2026 годы. Церемония награждения прошла 21 октября в Овальном кабинете Белого дома с участием семьи Никсон и председателя фонда Роберта Кобриена.

В заявлении Фонда в соцсети Х отмечены заслуги господина Трампа в международной дипломатии: заключение соглашений между Израилем и соседними территориями, а также урегулирование кризиса в Персидском заливе и достижение соглашения по Газе. Подчеркивается также личная дипломатия президента США и его философия «мира через силу».

Сам Дональд Трамп не раз заявлял, что достоин Нобелевской премии мира. В этом году ее получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, которая, по словам господина Трампа, посвятила награду ему.