Экс-депутата Госдумы от Новосибирской области заочно осудят за призывы к террору

Заочный судебный процесс пройдет в Новосибирске над бывшим депутатом Госдумы РФ от региона Ильей Пономаревым (объявлен иноагентом), который находится в международном розыске. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило во 2-й Восточный окружной военный суд. Согласно картотеке суда, политику вменяются ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента), дата слушаний пока не назначена.

Илья Пономарев

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В июне 2025 года стало известно, что в отношении бывшего депутата-иноагента следователи завели дело о призывах к терроризму. Основанием послужило его видеообращение в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической в РФ и запрещена), рассказали «Ъ-Сибирь» источники.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Илью Пономарева (объявлен иноагентом) к десяти годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии и оправдании терроризма.

Кроме того, экс-депутат фигурирует в деле об организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ). ФСБ назвала основанием для возбуждения дела «достоверные данные» об учреждении экс-депутатом в Польше в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов» (СНД, признано нежелательной в России организацией). Правоохранители утверждают, что целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

