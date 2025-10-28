В семиэтажную новостройку в Лабытнанги переедут жильцы 17 ветхих домов

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) 40 семей получили ключи от новых квартир в семиэтажном доме на улице Октябрьской. Ввод новостройки поможет завершить переселение жильцов из 17 ветхих домов, сообщили в правительстве Ямала.

В доме 103 квартиры, из которых 96 предоставлены участникам программы переселения из аварийного жилья. «Новый этап жизни в уютных квартирах начнут больше ста семей. Дом стоит в самом центре города, рядом — вся инфраструктура для комфортной жизни. Прямо сейчас строим в городе 21 многоквартирный дом, по всему округу — больше 250. Так наша заветная цель, расселение 1 млн кв. м аварийного жилья, становится ближе с каждым днем»,— сказал губернатор Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Рядом с домом находятся школа, детский сад, магазины и зоны отдыха. Придомовая территория благоустроена, есть парковки и детский игровой комплекс. Подъезды оборудованы лифтами, домофонами и системой видеонаблюдения. Этот дом — первый из трех жилых объектов в квартале улиц Ленина — Первомайская — Новая — Октябрьская. Заселение двух оставшихся домов запланировано на 2026 год. Введение этих трех домов добавит 287 квартир в жилищный фонд города.

Напомним, в 2025 году в Лабытнанги в новые квартиры переедут почти 900 семей. Будет снесено 60 ветхих домов.

Ирина Пичурина