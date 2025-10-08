В новые квартиры в Лабытнанги переедут около 900 семей в этом году

В 2025 году в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в новые квартиры переедут почти 900 семей. Будет снесено 60 ветхих домов, сообщили в правительстве Ямала.

Накануне глава региона вручил ключи первым новоселам дома на улице Комарова в центре Лабытнанги, в котором будут жить 116 семей — в него уже въехали 59 семей. Прилегающая территория полностью благоустроена: выполнено асфальтирование проездов, выложена тротуарная плитка, обустроены парковочные зоны и современная детская площадка, установлена система наружного видеонаблюдения. Рядом с домом находятся больница, парки, детские сады, школы. «Вместе с Константином и Инной Шариными побывали в их новой "двушке". Настоящее большое новоселье отпразднуют, когда старший сын Александр вернется домой со службы в зоне спецоперации. Супруги живут в городе всю жизнь и говорят, что таких масштабных перемен здесь не помнят»,— рассказал Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Сейчас в Лабытнанги строится 21 многоквартирный дом, на месте аварийных домов планируется построить современное жилье. В этом году завершается заселение четырех новостроек, при этом дом по улице Гиршгорна, 87 на 66 квартир уже принял первых новоселов. Всего в этом году новое жилье получат порядка 360 семей, это 897 человек — почти все они переедут из аварийного фонда.

Ирина Пичурина