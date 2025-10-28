В Приморье сотрудников ГИБДД осудили за взятки

Советский районный суд Владивостока признал четверых экс-сотрудников УГИБДД УМВД России по Приморскому краю виновными в получении взяток в значительном размере, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК).

«Суд установил, что осужденные входили в состав преступной группы, созданной начальником УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олегом Зубакиным для систематического получения взяток от лиц, заинтересованных в успешной сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами»,— сообщила прокуратура региона.

Установлено, что каждый из обвиняемых причастен к от 3 до 16 эпизодам получения взяток, размер которых варьировался от 25 тыс. до 150 тыс. руб. «в зависимости от этапа экзамена и количества посредников». Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 10 лет колонии строгого режима со штрафами в размере от 350 тыс. до 5 млн руб.

Максимальное наказание получил замначальника МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю капитан полиции Алексей Чупров. Он единственный из подсудимых не признал вину. Помимо 10 лет колонии и штрафа в 5 млн руб. Чупров лишен звания капитана.

В феврале стало известно, что один из обвиняемых, бывший начальник управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Выделенное в отдельное производство дело бывшего начальника МЭО ГИБДД УМВД России по региону Александра Белова, который, по версии следствия, также являлся членом организованной группы взяточников, приостановлено в ноябре прошлого года. Он также отправился на СВО.

Ранее Советский райсуд Владивостока взыскал с Александра Белова и его супруги более 20 млн руб. неподтвержденного дохода. По сообщению прокуратуры Приморья, в 2019 году бывший начальник МЭО приобрел квартиру во Владивостоке стоимостью более 10 млн руб., а также предоставил заем на сумму свыше 10 млн руб. своей знакомой. Между тем у полицейского не было «законных источников доходов такого размера».

