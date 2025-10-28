В Ярославле заказывают новый проект ликвидации шламонакопителя

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля вновь объявило поиск подрядчика на проектирование работ по ликвидации шламонакопителя на улице Елены Колесовой. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 28,9 млн руб., работы необходимо выполнить до 1 августа 2026 года. Предыдущий подрядчик не справился с работами.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее проект за 22,3 млн руб. разрабатывало ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» из Санкт-Петербурга. Контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке из-за недостоверных данных в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. Нового подрядчика планируют определить в ноябре.

Шламонакопитель в Дзержинском районе использовался с 1963 года по 1975 год в качестве прудов-отстойников завода «Лакокраска» для осветления сточных вод от производства фенолформальдегидных и эпоксидных смол, пентаэритрита, дифенилолпропана. После прекращения эксплуатации его засыпали грунтом. Сейчас представляет собой пустырь с признаками несанкционированной свалки бытовых отходов, рядом находятся жилые дома и объекты соцсферы.

Антон Голицын