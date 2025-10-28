Жительницу Алтая осудили за поддержку экстремистского движения «Ак-дян»

Суд в Республике Алтай вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в деятельности запрещенного религиозного объединения (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Подсудимой назначили четыре года условно с ограничением свободы на восемь месяцев, сообщает СУ СКР региона. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о «Каракольской инициативной группе» («Ак-дян», организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка дела направляла различные обращения в государственные и правоохранительные органы с идеологией объединения, а также распространяла запрещенные религиозные тексты. Кроме того, жительница Горного Алтая перечисляла деньги на счета организации.

«Действия подсудимой были направлены на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности»,— говорится в сообщении республиканского СКР.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года 73-летнего адепта «Ак-дян» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) также осудили на шесть лет и восемь месяцев условно за участие в деятельности движения.

Религиозное объединение было признано экстремистской организацией в декабре 2018 года. По материалам суда, члены группы и ее сторонники стремятся привести всех алтайцев к своей «белой вере», ликвидировать в республике буддизм и очистить регион от православных храмов, часовен и крестов.

Александра Стрелкова