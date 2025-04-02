На Алтае пенсионера осудили за поддержку экстремистского движения «Ак-дян»

Суд вынес приговор 73-летнему жителю Онгудайского района Республики Алтай за поддержку запрещенной религиозной организации «Каракольская инициативная группа» («Ак-дян»). Его признали виновным в организации ее деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и финансировании (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Подсудимому назначили шесть лет и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года, сообщает СУ СКР региона.

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По данным правоохранителей, с марта 2019-го по октябрь 2024 года фигурант дела на территории региона проводил собрания, а также религиозные обряды запрещенной экстремистской организации. Также пенсионер собирал деньги на нужды движения и распространял литературу о деятельности организации. Уточняется, что свою вину подсудимый не признал.

Как писал «Ъ-Сибирь», религиозное объединение «Каракольская инициативная группа» решением Онгудайского райсуда Республики Алтай в декабре 2018 года признано экстремистской организацией. В феврале 2019 года Минюст РФ внес движение в список экстремистских организаций.

По материалам суда, члены группы и ее сторонники стремятся привести всех алтайцев к своей «белой вере», ликвидировать в республике буддизм и очистить регион от православных храмов, часовен и крестов.

Александра Стрелкова