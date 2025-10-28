Бывшего новосибирского депутата-иноагента ждет заочный суд

На рассмотрение Центрального райсуда Новосибирска направлено уголовное дело в отношении бывшего депутата горсовета Сергея Бойко (признан иноагентом). Об этом рассказали источники, добавив, что предстоящий судебный процесс будет заочным, поскольку обвиняемый находится за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Осенью прошлого года в отношении экс-депутата следователи завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ). По предварительным данным, основанием стал тот факт, что депутат публиковал в своем аккаунте материалы без специальной маркировки. В августе 2025 года суд вынес решение о заочном аресте Сергея Бойко (признан иноагентом).

Минюст объявил иноагентом новосибирского депутата весной 2023 года. На сайте ведомства сообщалось, что он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». Также депутат призывал «к борьбе с действующей государственной властью РФ». 28 июня 2023 года горсовет лишил его полномочий в связи с утратой доверия. Это решение было принято по представлению прокуратуры, согласно которому он не представил сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года.

Илья Николаев