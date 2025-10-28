Бывшего новосибирского депутата-иноагента ждет заочный суд
На рассмотрение Центрального райсуда Новосибирска направлено уголовное дело в отношении бывшего депутата горсовета Сергея Бойко (признан иноагентом). Об этом рассказали источники, добавив, что предстоящий судебный процесс будет заочным, поскольку обвиняемый находится за границей.
Осенью прошлого года в отношении экс-депутата следователи завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ). По предварительным данным, основанием стал тот факт, что депутат публиковал в своем аккаунте материалы без специальной маркировки. В августе 2025 года суд вынес решение о заочном аресте Сергея Бойко (признан иноагентом).
Минюст объявил иноагентом новосибирского депутата весной 2023 года. На сайте ведомства сообщалось, что он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». Также депутат призывал «к борьбе с действующей государственной властью РФ». 28 июня 2023 года горсовет лишил его полномочий в связи с утратой доверия. Это решение было принято по представлению прокуратуры, согласно которому он не представил сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года.