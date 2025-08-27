Суд заочно арестовал бывшего новосибирского депутата-иноагента

Удовлетворив ходатайство следствия, Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о заочном аресте экс-депутата горсовета Сергея Бойко (признан иноагентом). «Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо задержания на территории РФ», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Осенью прошлого года в отношении экс-депутата, проживающего за границей, правоохранители завели уголовное дело: его заподозрили в неисполнении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ): по предварительным данным, основанием стал тот факт, что депутат публиковал в своем аккаунте материалы без специальной маркировки.

Минюст объявил иноагентом новосибирского депутата весной 2023 года. На сайте министерства сообщалось, что он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». Также депутат призывал «к борьбе с действующей государственной властью РФ».

28 июня 2023 года горсовет лишил его полномочий в связи с утратой доверия. Это решение было принято по представлению прокуратуры, согласно которому он не представил сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года.

Илья Николаев