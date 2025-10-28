Запуск авиасообщения между РФ и Мьянмой через Новосибирск ожидается в ноябре

Авиарейсы из России в Мьянму по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон будут возобновлены в ноябре. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, первые вылеты ожидаются 2 и 11 ноября.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На данный момент это единственное направление, по которому выполняются полеты между странами.

Авиасообщение между Россией и Мьянмой было приостановлено в апреле этого года после сильного землетрясения на территории республики, в результате которого погибли более 3,7 тыс. человек. Как писал «Ъ», весной коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков сообщил, что рейсы будут возобновлены в осенне-зимнем расписании.

Александра Стрелкова