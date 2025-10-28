Производство пива в России почти не снизилось при обвале продаж

При падении розничных продаж пива на 16,9% за девять месяцев 2025 года производство сократилось лишь на 0,6%. Выпуск составил 688,05 млн дал против продаж в 462,36 млн дал.

«Производится существенно больше продукции, чем реализуется»,— констатирует эксперт Алексей Небольсин. При этом данные мониторинга противоречивы: в ЦРПТ фиксируют рост продаж на 13%. Эксперты прогнозируют новое подорожание бутылки пива на 7–8 рублей в 2026 году из-за роста налогов.

Несмотря на перепроизводство, пиво остается самым популярным алкоголем в России — на него приходится 43,1% денежных продаж в категории. При этом общий рынок алкоголя без учета пива просел на 10,9%, затронув вина, водку и коньяк.

