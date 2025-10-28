Продажи пива в России упали на 17% за год

Розничные продажи пива в России сократились на 16,9% за девять месяцев 2025 года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В третьем квартале спад достиг 17,9%. Основными причинами стали холодное лето и рост цен на 17,5%.

«С августа падение продаж стало более выраженным из-за общего охлаждения FMCG-рынка»,— пояснил гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель. Производители повышали цены из-за роста акцизов и зависимости от импортного сырья. Некоторые популярные марки подорожали почти на треть.

Снижение затронуло и смежные категории: продажи пивных напитков упали на 5,9%, а сидра и медовухи — на 11,4% в третьем квартале. В «Ленте» подтверждают, что покупатели стали переходить на более дешевые аналоги из-за подорожания премиальных брендов.

