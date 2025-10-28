В Госдуму внесли проект об уточнении порядка обеспечения жильем военнослужащих

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым уточняет порядок получения жилья военнослужащими. Документ опубликован в электронной базе. Проект был подготовлен после постановления Конституционного суда, указавшего на неопределенность норм о праве на жилье для военнослужащих.

Согласно пояснительной записке, законопроект коснется случаев получения жилья военнослужащими или средств на жилье. Законопроект предлагает закрепить, что военнослужащие могут однократно получить жилье или средства на его приобретение или строительство. Исключение будет действовать для случаев улучшения жилищных условий.

Ранее полученное жилье в качестве члена семьи другого военнослужащего не станет основанием для отказа в признании нуждающимся.