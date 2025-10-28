В Ярославле пьяный водитель снес забор и проявил агрессию к сотрудникам ГАИ

В Ярославле вечером 26 октября во дворе на проспекте Фрунзе легковой автомобиль Mazda сбил ограждение у подъезда, машиной управлял пьяный водитель. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, прибывшим на место сотрудникам участник инцидента сообщил, что за рулем в момент аварии находился его знакомый, который с места скрылся.

«Доказывая свою непричастность, водитель вел себя агрессивно, сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить к нему средства ограничения подвижности»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, записи которых доказали, что за рулем находился сам гражданин. В ходе процедуры освидетельствования у него выявили семикратное превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составили материал за управление ТС в состоянии опьянения. В дальнейшем суд примет решение о наказании, автомобиль помещен на спецстоянку.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что за прошедшие пятницу, субботу и воскресенье в регионе сотрудники Госавтоинспекции выявили 40 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения освидетельствования.

Алла Чижова