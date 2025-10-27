В Ярославской области за три дня выявили 40 пьяных водителей

В Ярославской области за прошедшие пятницу, субботу и воскресенье сотрудники Госавтоинспекции выявили 40 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения освидетельствования. Четверо из них оказались в такой ситуации повторно, рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Большинство нетрезвых водителей были выявлены в выходные, в пятницу поймали шестерых. Так, поздно вечером 24 ноября на дороге «Тутаев — Шопша» в Ярославском округе был выявлен автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился местный житель 2006 года рождения без водительских прав и в состоянии опьянения. После преследования машину удалось остановить, однако водитель попытался убежать.

«За невыполнение требования об остановке автомобиля и нарушение ПДД РФ в отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.8, 12.25 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Алла Чижова