Милые создания

Идеи нейл-арта на Хэллоуин

«Коммерсантъ Стиль» собрал варианты дизайна на Хэллоуин — от самых ярких и провокационных до строгих и почти обычных.

«Стильно, но не безвкусно» — это самый главный посыл при выборе вариантов маникюра на День всех святых. Летучие мыши, паутина, вампиры, тыквы и привидения — излюбленные и ставшие традиционными мотивы «ужасного» нейл-арта. Тем, кто предпочитает более сдержанный подход, подойдут хромированные ногти винного или черного оттенков — впрочем, в таком образе можно ходить хоть каждый день.

Фото: @pop_polished

Фото: @whowhatwear

Фото: @whowhatwear

Фото: @whowhatwear

Фото: @lindseysbeautylounge1

Фото: @brydiedoesnails

Фото: @andreacostantini

Фото: @vanityprojects

Фото: @thenaillologist

Фото: @lily_nails___

Фото: @ellisonshairandbeauty

Фото: @themaniclub

Фото: @nailsbyrobinandnicky

Фото: @brydiedoesnails&paintedbybrydie

Фото: @nonnailartist

Фото: @vanityprojects

Фото: @overglowedit

Фото: @samrosenails

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @gelcare.official

Фото: @thenaillologist

Ирина Кириенко

