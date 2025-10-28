Милые создания

«Коммерсантъ Стиль» собрал варианты дизайна на Хэллоуин — от самых ярких и провокационных до строгих и почти обычных.

«Стильно, но не безвкусно» — это самый главный посыл при выборе вариантов маникюра на День всех святых. Летучие мыши, паутина, вампиры, тыквы и привидения — излюбленные и ставшие традиционными мотивы «ужасного» нейл-арта. Тем, кто предпочитает более сдержанный подход, подойдут хромированные ногти винного или черного оттенков — впрочем, в таком образе можно ходить хоть каждый день.

Фото: @pop_polished Фото: @whowhatwear Фото: @lindseysbeautylounge1 Фото: @brydiedoesnails Фото: @andreacostantini Фото: @vanityprojects Фото: @thenaillologist Фото: @lily_nails___ Фото: @ellisonshairandbeauty Фото: @themaniclub Фото: @nailsbyrobinandnicky Фото: @brydiedoesnails&paintedbybrydie Фото: @nonnailartist Фото: @overglowedit Фото: @samrosenails Фото: @sansungnails Фото: @gelcare.official

Ирина Кириенко