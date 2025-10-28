Милые создания
Идеи нейл-арта на Хэллоуин
«Коммерсантъ Стиль» собрал варианты дизайна на Хэллоуин — от самых ярких и провокационных до строгих и почти обычных.
«Стильно, но не безвкусно» — это самый главный посыл при выборе вариантов маникюра на День всех святых. Летучие мыши, паутина, вампиры, тыквы и привидения — излюбленные и ставшие традиционными мотивы «ужасного» нейл-арта. Тем, кто предпочитает более сдержанный подход, подойдут хромированные ногти винного или черного оттенков — впрочем, в таком образе можно ходить хоть каждый день.
