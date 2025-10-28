Рынок краткосрочной аренды жилья в России вырос на 13% за год

Количество компаний, специализирующихся на аренде квартир в России, за год увеличилось на 13,2% и достигло 10,68 тыс. юридических лиц. Как подсчитали в «Контур.Фокусе», этот сегмент демонстрирует наиболее динамичный рост на рынке размещения — быстрее, чем гостиничный бизнес (+4,3%) и кемпинги (+12,8%).

Рост числа компаний сопровождается расширением предложения: по данным ЦИАН, количество уникальных лотов на площадках выросло на 17-25%.

«Собственники рассматривают краткосрочную аренду как доходную альтернативу — средняя маржинальность достигает 30%»,— отмечает представитель «Авито Путешествий».

При этом рынок консолидируется: 60-80% объявлений размещают профессиональные управляющие, работающие с несколькими объектами одновременно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Управляющие расселили туристов».