Беременных обяжут дважды посещать медицинского психолога

В новом проекте порядка ведения беременности Минздрав предусмотрел обязательное психологическое консультирование для будущих мам. Согласно документу, беременные женщины должны будут минимум два раза посетить медицинского психолога.

«Если это станет стандартной практикой, как регулярные УЗИ, женщины смогут получить хорошую помощь и поддержку»,— отмечает клинический психолог Олеся Толстухина.

При этом эксперты признают, что с реализацией инициативы могут возникнуть сложности, особенно в регионах, где не хватает ставок для таких специалистов. Проект документа сейчас проходит общественное обсуждение.

