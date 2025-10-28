Материнству прописали психологическую помощь

Министерство здравоохранения подготовило новый порядок оказания помощи беременным. Впервые строго регламентированы сроки постановки женщины на учет, расширен перечень диагностики, добавлена обязанность психологического консультирования во время беременности. Опрошенные “Ъ” врачи одобряют эти инициативы, но обращают внимание на сложности с их реализацией.

Минздрав опубликовал проект нового порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в пятницу, 24 октября. «Документ призван повысить доступность и качество медицинской помощи, а также укрепить репродуктивный потенциал населения»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Главные нововведения появились в процессе ведения беременности. Всех беременных ждет неинвазивное пренатальное тестирование, необходимое для выявления хромосомных аномалий у плода по крови матери. «Этот анализ позволяет определить риск хромосомных аномалий у плода без лишних вмешательства в полость матки,— объясняет репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова.— Тест безопасен, информативен и давно используется в ведущих странах мира. Его внедрение в стандарт наблюдения — большой шаг к развитию современной пренатальной диагностики и повышению информированности родителей».

Беременных обяжут минимум два раза посетить медицинского психолога. Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина считает это правильной инициативой: «Зачастую женщинам страшно самим пойти на разговор с психологом — как будто жаловаться на что-то без особых причин. Но если это станет стандартной практикой, как регулярные УЗИ, то женщины смогут получить хорошую помощь и поддержку». Двух приемов вполне достаточно, чтобы получить поддержку в ситуации наиболее распространенных страхов на тему вынашивания ребенка и материнства, говорит госпожа Толстухина, если тревоги не слишком глубоки. А если в ходе этих встреч обнаружатся чувствительные, сложные для беременной женщины темы, то пациентка сможет продолжить консультирование у психолога по ОМС либо у коммерческого специалиста.

Впрочем, эксперт признает, что с реализацией инициативы могут возникнуть сложности: «Если в крупных городах можно обеспечить необходимый минимум аккредитованных медицинских психологов для работы с беременными, то в регионах таких специалистов почти нет, как и ставок под них. Есть немного совместительских часов для консультирования при репродуктивном выборе, и то не везде. Кроме того, я пока не видела специализированных обучающих программ на государственном уровне для выполнения данных задач».

Еще Минздрав существенно меняет порядок диспансерного наблюдения. Так, впервые уточнены сроки постановки беременной на учет: акушер-гинеколог должен сделать это не позднее 14 дней после первичного обращения женщины на четвертой-седьмой неделе беременности — и не позднее семи дней при более позднем сроке. Сейчас таких строгих рамок не установлено — лишь рекомендация поставить беременную на учет до 12-й недели.

Полное обследование для выявления сопутствующей патологии должно быть завершено не позднее 14 дней с момента обращения. Добавлен третий этап пренатальной диагностики на сроке 34–36 недель — для выявления поздно манифестирующих пороков. В послеродовом периоде впервые предусмотрена возможность патронажа на дому, в том числе мобильными бригадами, а также упоминаются психологическая и социальная поддержка женщин.

Также в новом порядке расширены функции женских консультаций. Теперь в них будут активнее вести профилактическую работу, диспансеризацию женщин репродуктивного возраста и консультирование семей, планирующих рождение ребенка. Вводятся понятия «школа для беременных» и «школа репродуктивного здоровья». Также документ предусматривает обновление стандартов оснащения медучреждений, включая современные гинекологические кресла для маломобильных граждан и системы для дистанционного наблюдения за состоянием матери и плода.

Успешность этих мер будет зависеть от того, насколько регионы готовы к изменениям, подчеркивает Виктория Шустова. «Но если новая система заработает полноценно, она действительно сможет изменить качество акушерско-гинекологической помощи в нашей стране,— комментирует эксперт.— Эти шаги — движение к современной, ориентированной на женщину медицине, где важны не только диагностика и лечение, но и забота, внимание, эмоциональная поддержка. И как врач я искренне рада видеть, что система здравоохранения все больше стремится к этому подходу».

Акушер-гинеколог, главный врач клиники «К медицина» Алексей Черников также одобряет предложения Минздрава: «Дети — будущее народа и страны. А дети, которые родились и находились под чутким наблюдением квалифицированных медицинских работников в дружественной и поддерживающей атмосфере с доказанными методами диагностики, способными уменьшить риски возникновения патологии,— это здоровые потомки».

