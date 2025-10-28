Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минздрав введет обязательное неинвазивное тестирование для всех беременных

Минздрав опубликовал проект нового порядка ведения беременности, предусматривающий обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных. Как сообщили «Ъ» в ведомстве, анализ позволит выявлять хромосомные аномалии у плода по крови матери без инвазивных вмешательств.

«Тест безопасен, информативен и давно используется в ведущих странах мира. Его внедрение в стандарт наблюдения — большой шаг к развитию современной пренатальной диагностики»,— заявила репродуктолог Виктория Шустова.

НИПТ станет частью нового клинического руководства, которое также включает обязательное психологическое консультирование и четкие сроки постановки на учет. Эксперты одобряют возможные нововведения, но отмечают сложности с реализацией в регионах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Материнству прописали психологическую помощь».

