Партнер Константина Малофеева решил заняться добычей золота на Чукотке

ООО «Инвестиционный консорциум» 15 октября учредило в Анадыре ООО «Золото Чукотки» для добычи руд и песков драгоценных металлов, следует из данных ЕГРЮЛ. «Инвестиционный консорциум» возглавляет Дмитрий Скуратов, сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Скуратова, глава ООО «Царьград» Константина Малофеева.

Гендиректором «Золота Чукотки» стал Евгений Колесов. Ранее он возглавлял ПАО «Русолово», которое входит в состав полиметаллического холдинга «Селигдар». Владельцем «Инвестиционного консорциума» через ООО «ИК Холдинг» выступает ЗПИФ «Аурум Плюс» УК «Промсвязь».

Лицензии у ООО «Золото Чукотки» на добычу пока нет. Как сообщал департамента промышленной политики Чукотского автономного округа, по итогам первой половины 2025 года добыча золота на Чукотке выросла на 31%, до 11,3 тонны, серебра — на 47%, до 58,3 тонны.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Чукотке заблестело».