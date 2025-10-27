Сийярто: правительство Венгрии не допустит вступления Украины в ЕС

Нынешнее правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не допустит начала вступления Украины в Евросоюз, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«На сегодняшний день причина, по которой содержательные переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз не были начаты, заключается в том, что Венгрия не поддерживает это и, если хотите, накладывает вето на такое решение»,— заявил Петер Сийярто (цитата по ТАСС). По его словам, на заседаниях Европейского совета венгерское правительство постоянно указывает, что начать переговоры о вступлении Украины в ЕС невозможно.

26 октября на саммите Евросоюза в Брюсселе Виктор Орбан заблокировал совместное заявление в поддержку Украины, которое могло бы положить начало переговорам о присоединении Украины к ЕС.