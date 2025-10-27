Три женщины пострадали в результате удара дрона-камикадзе в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны-камикадзе нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи поселка Погар. Ранены три женщины.

«Три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу»,— написал глава региона в Telegram-канале. Он уточнил, что автомобиль получил механические повреждения.

Налет дронов-камикадзе на Погарский район Брянской области стал как минимум пятым с начала суток. В результате предыдущих ударов погиб один мирный житель, еще 10 ранены.